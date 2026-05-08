Đồng Nai phát hiện 22 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Ngày 8/5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Đồng Nai đang phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý vụ 22 người (9 người lớn và 13 trẻ em) có quốc tịch nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, qua địa bàn thành phố Đồng Nai.

Trước đó, ngày 4/5, qua kiểm tra, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Đồng Nai phối hợp với Công an phường Long Bình phát hiện 7 hộ gia đình với 22 người quốc tịch nước ngoài đang tạm trú bất hợp pháp, không có giấy tờ nhập cảnh vào Việt Nam trong một dãy trọ ở phường Long Bình.

Nhóm người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam (Ảnh: Công an thành phố Đồng Nai).

Làm việc với cơ quan công an, nhóm người khai nhận đã nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường mòn biên giới. Sau đó, nhóm người này đến khu vực phường Long Bình (thành phố Đồng Nai) thuê trọ để hành nghề xin ăn.

Công an thành phố Đồng Nai khuyến cáo các chủ nhà trọ phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm kiểm tra giấy tờ và khai báo tạm trú cho khách thuê, đặc biệt là người nước ngoài. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố đang phối hợp với Công an phường Long Bình tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.

Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình. Với hành vi Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật", nhóm người nước ngoài này sẽ bị xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng/trường hợp.