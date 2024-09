Một cán bộ ngân hàng ở Phú Quốc bị giữ trong trường hợp khẩn cấp

Sáng 28/9, Công an TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Đức (SN 1988), nhân viên tín dụng một ngân hàng trên địa bàn TP Phú Quốc.

Lê Văn Đức tại cơ quan Công an (Ảnh: Văn Vũ).

Đức bị giữ trong trường hợp khẩn cấp để điều tra hành vi có dấu hiệu tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an cũng đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Đức. Các lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phú Quốc phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khi là nhân viên tín dụng của một ngân hàng trên địa bàn TP Phú Quốc, do thiếu nợ nhiều người với số tiền rất lớn, Đức đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác để trả nợ.

Ngày 17/1, thông qua một người bạn, Đức biết được bà T.T.H. (SN 1978, thường trú phường Dương Đông, TP Phú Quốc) cho vay tiền đáo hạn ngân hàng.

Đức liên hệ bà H. và nói bản thân đang là nhân viên tín dụng ngân hàng, có khách hàng đang cần vay số tiền là 2,5 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng, trong 3 ngày sẽ trả lại tiền.

Tuy nhiên, bà H. không đồng ý cho Đức vay mà chỉ cho khách hàng trực tiếp vay tiền, nên Đức nói sẽ kêu khách hàng trực tiếp đến làm việc với bà H.

Sau đó, Đức nhờ bạn thân là ông N.T.C. (SN 1988) đóng vai khách hàng đang có hồ sơ vay thế chấp tại ngân hàng, rồi đến gặp bà H. để vay số tiền là 2,5 tỷ đồng, cam kết sẽ trả lại trong 3 ngày.

Do tin tưởng, bà H. đã đồng ý cho ông C. vay số tiền trên. Nhận được tiền, ông C. chuyển lại cho Đức.

Đến ngày 18/1, Đức tiếp tục nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của bà H. Đức liên hệ với bà H. nói là có khách hàng mới làm việc ở cơ quan nhà nước đang cần vay số tiền 3 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng.

Bà H. vẫn yêu cầu Đức nói khách hàng đến gặp bà trực tiếp.

Đức nhờ bạn là ông P.U.Đ. (SN 1988) giả làm khách hàng đang có hồ sơ vay thế chấp tại ngân hàng đến gặp bà H. để vay số tiền 3 tỷ đồng.

Sau khi nhận được tiền, ông Đ. chuyển khoản lại cho Đức. Đức chiếm đoạt để tiếp tục trả nợ cho những người khác.

Khi đến thời hạn cam kết trả lại tiền nhưng không thực hiện được, Đức cùng ông Đ. và ông C. đã đến gặp bà H. thừa nhận sự thật, đồng thời xin hoãn thời gian trả nợ.

Sau nhiều lần hứa hẹn, cam kết mà vẫn không nhận lại được tiền, bà H. đã làm đơn tố giác gửi đến cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Đức đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đức khai nhận từ năm 2023 đến nay đã chiếm đoạt tiền của nhiều người dân trên địa bàn thành phố Phú Quốc với số tiền trên 10 tỷ đồng cũng bằng thủ đoạn như trên.