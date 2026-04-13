Mời làm việc người liên quan vụ hai nhóm phụ nữ ẩu đả gây náo loạn

Ngày 13/4, thông tin từ Công an phường Thành Vinh, đơn vị đã tiếp nhận phản ánh về vụ việc một nhóm thiếu niên xảy ra xô xát trên đường Đặng Tất.

Nhóm phụ nữ ẩu đả trên phố, nhiều người đứng quay clip (Ảnh: Cắt từ clip).

Ngay sau khi nắm bắt tình hình, lực lượng Công an phường Thành Vinh đã vào cuộc xác minh, đồng thời triệu tập những người liên quan, mời người giám hộ và chứng kiến đến trụ sở để làm việc.

Công an phường Thành Vinh cũng cảm ơn người dân đã kịp thời cung cấp thông tin, góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Cán bộ Công an phường Thành Vinh làm việc với những người liên quan vụ xô xát trên phố (Ảnh: Công an phường Thành Vinh).

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, tối 11/4, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh 2 nhóm phụ nữ xảy ra ẩu đả trên đường Đặng Tất. Sự việc thu hút sự chú ý khi có hàng chục người đứng xung quanh nhưng không can ngăn, thậm chí còn dùng điện thoại quay lại.

Lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.