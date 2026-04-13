Mời làm việc người liên quan vụ hai nhóm phụ nữ ẩu đả gây náo loạn
(Dân trí) - Sau vụ xô xát gây náo loạn trên đường Đặng Tất (phường Thành Vinh, Nghệ An), cơ quan công an đã mời những người liên quan, người giám hộ và nhân chứng đến làm việc để xác minh, xử lý.
Ngày 13/4, thông tin từ Công an phường Thành Vinh, đơn vị đã tiếp nhận phản ánh về vụ việc một nhóm thiếu niên xảy ra xô xát trên đường Đặng Tất.
Ngay sau khi nắm bắt tình hình, lực lượng Công an phường Thành Vinh đã vào cuộc xác minh, đồng thời triệu tập những người liên quan, mời người giám hộ và chứng kiến đến trụ sở để làm việc.
Công an phường Thành Vinh cũng cảm ơn người dân đã kịp thời cung cấp thông tin, góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Trước đó, như Dân trí đã thông tin, tối 11/4, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh 2 nhóm phụ nữ xảy ra ẩu đả trên đường Đặng Tất. Sự việc thu hút sự chú ý khi có hàng chục người đứng xung quanh nhưng không can ngăn, thậm chí còn dùng điện thoại quay lại.
Lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.