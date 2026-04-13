Nhóm thanh thiếu niên gây ra nhiều vụ cướp táo tợn sa lưới

Sáng 13/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Ngô Hồng Sang (15 tuổi, trú tại phường Bình Đức, tỉnh An Giang); Đỗ Cao Thế và Dương Văn Khánh (cùng 16 tuổi, trú tại phường Long Xuyên) để tiếp tục điều tra về tội Cướp tài sản.

Trước đó, Công an phường Long Xuyên liên tiếp nhận tin báo về 3 vụ cướp tài sản xảy ra tại khóm Đông Thịnh 8 và Tây Khánh 8. Các đối tượng thường lợi dụng khu vực vắng người, đêm tối để ra tay với hung khí nguy hiểm.

Qua truy vết, ngày 11/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an địa phương xác định và bắt giữ thành công nhóm nghi phạm trên.

Từ trái qua, Khánh, Sang và Thế (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Cụ thể, tối ngày 5/4, Sang và Thế đi xe mô tô đến khu vực công viên gần chung cư ACC trên địa bàn phường Long Xuyên, dùng dao uy hiếp và chém trọng thương anh Võ Đăng Khoa (22 tuổi, người dân địa phương) để cướp xe cùng điện thoại di động.

Chỉ vài giờ sau, cũng tại khu vực này, cả 2 tiếp tục chặn đầu xe của anh Lê Trung Hải (35 tuổi, người dân địa phương). Khi anh Hải hoảng sợ tháo chạy, Thế đã cầm dao đuổi theo đâm vào người nạn nhân. Nhóm này chỉ bỏ đi khi nghe tiếng tri hô của người dân.

Không dừng lại ở đó, đêm ngày 8/4, Sang và Thế rủ thêm Khánh cùng tham gia cướp. Cả 3 kéo đến khóm Tây Khánh 8, dùng vũ lực hành hung anh Lê Hoài Đăng Khoa (33 tuổi, người dân địa phương) để chiếm đoạt xe máy rồi tẩu thoát.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.