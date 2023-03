Mở sòng bạc giữa vườn xoài, phục vụ cả thức ăn nước uống

Sáng 1/3, một lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, vào khoảng 15h30 phút, ngày 28/2, Công an TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp kết hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt quả tang 25 đối tượng đang có hành vi lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu đất trong vườn xoài thuộc ấp Tịnh Đông, xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh.

Trong số 25 đối tượng tham gia đánh bạc ăn tiền có nhiều người là phụ nữ (Ảnh: Phước Thanh).

Khám xét trong người các đối tượng và tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ trên 85 triệu đồng, 26 điện thoại di động, 20 xe môtô, một dụng cụ lắc tài xỉu...

Được biết địa điểm đánh bạc trên có tổ chức bán ăn uống tại chỗ phục vụ cho những người tham gia đánh bạc, đồng thời cử người cảnh giới để báo động khi có lực lượng công an.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành lập biên bản để xử lý các đối tượng theo quy định.