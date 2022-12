Triệt phá đường dây đánh bạc liên tỉnh quy mô hơn 400 tỷ đồng

Ngày 27/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp 4 đối tượng, để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với số tiền giao dịch hơn 400 tỷ đồng.

Theo điều tra ban đầu, vào tháng 11, Phòng Cảnh sát hình sự đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet do Trần Minh Đạt (37 tuổi, trú huyện Tuy An, Phú Yên) cầm đầu.

Đối tượng Trần Minh Đạt (Ảnh: Công an cung cấp).

Quá trình xác minh đối với Đạt và một số người liên quan xác định đường dây đánh bạc này có nhiều đối tượng tham gia tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Do đó, Công an Phú Yên đã xác lập chuyên án với sự hỗ trợ của Bộ Công an. Sau thời gian thu thập chứng cứ, ngày 25/12 Ban chuyên án cử 4 mũi trinh sát, điều tra viên phối hợp với Công an các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và TPHCM truy chặn, triệu tập 8 nghi can để đấu tranh khai thác.

Các đối tượng khai nhận đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền giao dịch hơn 400 tỷ đồng, trong năm 2022.

Cơ quan CSĐT đã tạm giữ 4 đối tượng gồm: Trần Minh Đạt, Trần Ngọc Khanh (35 tuổi), Nguyễn Huỳnh Đức (33 tuổi, cùng trú quận Phú Nhuận) và Nguyễn Ngọc Cường (36 tuổi, trú quận Tân Bình, TPHCM). Đồng thời tiếp tục đấu tranh làm rõ vai trò của 4 đối tượng còn lại.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.