Phát hiện ô tô chở 2,5 tấn xương động vật bốc mùi hôi thối

Ngày 9/4, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, tại địa bàn phường Nhân Hòa, lực lượng Công an phường này vừa phối hợp với các đơn vị khác, phát hiện ô tô BKS 29K-204.78 do anh Vũ Ngọc Thắng (37 tuổi, ở Hà Nội) điều khiển chở theo hơn 2,5 tấn xương động vật.

Hình ảnh phương tiện chở số xương động vật có dấu hiệu phân hủy, bốc mùi hôi thối (Ảnh: Công an cung cấp).

Cũng theo công an, số xương động vật trên có dấu hiệu phân hủy, bốc mùi hôi thối.

Quá trình kiểm tra, anh Thắng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số xương động vật trên, đồng thời cho biết toàn bộ số xương động vật trên là do anh đi thu mua về.

Công an phường Nhân Hòa đang hoàn tất hồ sơ để tham mưu chính quyền địa phương xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.