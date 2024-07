Án mạng trong vụ hỗn chiến ở Đà Nẵng: Xem mạng xã hội mới biết bị truy nã

Ngày 21/7, Công an Đà Nẵng cho biết, liên quan trong vụ hỗn chiến vào tối 7/5 trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) có thêm 1 nghi can đến công an đầu thú.

Nghi can là Lý Hoàng (21 tuổi, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) đến Công an quận Thanh Khê đầu thú vào 15h10 ngày 20/7.

Nghi can Lý Hoàng ra đầu thú tại Công an quận Thanh Khê (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Lý Hoàng bị cáo buộc tham gia vụ hỗn chiến vào tối 7/5 trên đường Nguyễn Tất Thành khiến 1 người tử vong. Do lo sợ nên Hoàng đã bỏ trốn vào thành phố Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước).

Khi bỏ trốn, Hoàng có xem trên mạng xã hội và tra thông tin mới biết bị Công an Đà Nẵng truy nã.

Lý Hoàng đã liên hệ với người nhà và biết Công an quận Thanh Khê đến gia đình để vận động ra đầu thú. Thấy vậy, Hoàng nhờ chị ruột đón và đưa đến công an đầu thú.

Trong vụ việc này, Công an Đà Nẵng đã bắt giữ Lê Vũ Hoàng Tươi (29 tuổi), Trần Văn Sinh (23 tuổi), cùng trú huyện Thăng Bình, Quảng Nam và Huỳnh Văn Minh Nhựt (29 tuổi, trú thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

Ngày 16/5, có thêm Phan Chỉ Thiên (24 tuổi), Trần Xuân Thịnh (20 tuổi) và Lê Minh Long (24 tuổi), cùng trú quận Thanh Khê đến đầu thú. Tiếp tục mở rộng điều tra, cảnh sát bắt giữ thêm nhiều người tham gia vụ hỗn chiến.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng cũng khởi tố vụ án hình sự để điều tra vụ án Giết người, Gây rối trật tự công cộng.

Theo Công an Đà Nẵng, do có mâu thuẫn nên Hoàng Tươi đã hẹn đánh nhau với Lê Minh Long tại đường Nguyễn Tất Thành.

Vụ hỗn chiến gây náo loạn đường phố và khiến P.T.D. (thành viên nhóm Long) tử vong. Các đối tượng liên quan bỏ trốn, sau đó lần lượt bị bắt giữ và ra đầu thú.