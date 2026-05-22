Bênh con gái, mẹ vợ bị con rể đâm tử vong ở Tây Ninh

Ngày 22/5, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Tài (28 tuổi, quê TP Cần Thơ) mức án tù chung thân về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Tài sống cùng vợ, hai con và mẹ vợ tại ấp Thanh An, xã Châu Thành, Tây Ninh. Khoảng 6h ngày 13/7/2025, thấy vợ có biểu hiện mệt mỏi, Tài ngỏ ý chở đi khám bệnh, nhưng vợ không đồng ý.

Sau đó, Tài gọi điện cho đồng nghiệp của vợ và được biết hôm trước vợ đã xin nghỉ làm vì bệnh. Tuy nhiên, Tài nhớ lại hôm đó đến khoảng 22h vợ mới về nhà, nên nảy sinh ghen tuông.

Gặng hỏi nhưng vợ không trả lời, Tài đánh vợ. Nạn nhân sau đó vào phòng ngủ, kể lại việc bị chồng đánh với mẹ ruột.

Bênh con gái, mẹ vợ lớn tiếng chửi mắng Tài, đuổi con rể ra khỏi nhà rồi giật điện thoại Tài đang cầm ném xuống nền.

Bực tức, Tài vào bếp lấy kéo. Khi mẹ vợ tiếp tục chửi mắng và dùng tay đẩy, Tài dùng kéo đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Tài lái xe máy đến gặp một người quen làm việc tại Campuchia để nhờ đưa đi xuất cảnh. Tuy nhiên, do không mang theo hộ chiếu và căn cước công dân, Tài không thể sang nước ngoài.

Trên đường quay về, Tài thừa nhận việc sát hại mẹ vợ nên được người quen khuyên ra trình diện tại Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây, xã Mỹ Quý, Tây Ninh.

Ngoài án tù chung thân, Hội đồng xét xử còn tuyên buộc bị cáo bồi thường 87 triệu đồng để khắc phục hậu quả.