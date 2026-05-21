Sát hại người tình trong phòng trọ ở Tây Ninh rồi bỏ trốn

Ngày 21/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Trảng Bàng (Tây Ninh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong trong phòng thuê trọ.

Nạn nhân được xác định là bà Đ.T.T.M. (37 tuổi, ngụ phường Gò Dầu). Nghi phạm là Vũ Trọng Tuấn (41 tuổi).

Chiều 20/5, Công an phường Trảng Bàng nhận tin báo về việc một phụ nữ tử vong trong phòng thuê trọ thuộc một khu phố trên địa bàn. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân có nhiều vết thương trên người.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, Tuấn và bà M. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Sau khi sát hại nạn nhân, Tuấn khóa cửa phòng trọ rồi rời khỏi hiện trường. Một số người dân phát hiện vụ việc nên trình báo công an.

Lãnh đạo UBND phường Trảng Bàng cho biết, nạn nhân và nghi phạm sống với nhau như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn. Nguyên nhân ban đầu được nhận định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm.

“Sau khoảng 3 giờ gây án, Tuấn bị công an bắt giữ khi đang trên đường bỏ trốn. Lực lượng chức năng đang lấy lời khai nghi phạm và điều tra nguyên nhân vụ án”, vị lãnh đạo cho biết.