Chém hàng xóm trọng thương vì nghi có quan hệ tình cảm với vợ cũ

Ngày 9/5, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam Sêng Sôryê (44 tuổi, trú tại ấp An Hòa, xã Tri Tôn, tỉnh An Giang) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Theo công an, lúc 19h30 ngày 20/2, sau khi uống rượu bia, Sêng Sôryê phát hiện ông T. (50 tuổi, cùng ngụ địa phương) đậu xe gần nhà mình. Do nghi ngờ ông T. có quan hệ tình cảm với vợ cũ của mình, Sôryê đã lấy một con dao quéo tấn công khi ông T. chạy xe ngang qua.

Đối tượng Sôryê (Ảnh: Công an cung cấp).

Hậu quả, ông T. bị chém gây thương tích với tỷ lệ 40%. Sau khi điều trị, ngày 25/2, nạn nhân đã đến Công an xã Tri Tôn trình báo và yêu cầu xử lý hình sự đối với đối tượng.

Căn cứ vào kết quả điều tra và kết luận giám định từ Phân viện Khoa học hình sự, hung khí mà Sêng Sôryê sử dụng được xác định thuộc danh mục dao có tính sát thương cao.

Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Sêng Sôryê về tội Cố ý gây thương tích và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.