Mâu thuẫn cá nhân, đổ xăng đốt kho, thiêu rụi xe ô tô nhà hàng xóm

xe ô tô bị thiêu rụi hoàn toàn (Ảnh; Công an tỉnh Bắc Giang)

Ngày 10/3, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Phan Đắc Giỏi (sinh năm 1980, trú tại thôn Cống, xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn) về tội "Hủy hoại tài sản".

Trước đó, rạng sáng ngày 26/2/2022, do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Phan Đắc Giỏi đã dùng xăng đốt kho phân bón của nhà anh Lý Văn Hân (sinh năm 1978, ở thôn Cống, xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn). Hậu quả, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi 1 xe ô tô nhãn hiệu Ford Ranger và hơn 2 tấn phân bón, tổng giá trị tài sản bị thiệt hại hơn 600 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 8/3, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì, phối hợp với Công an huyện Lục Ngạn và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng Phan Đắc Giỏi.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.