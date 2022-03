Mất gần nửa tỷ đồng để "chạy án", quý bà ham cờ bạc nhận kết đắng

Ngày 18/3, thông tin từ Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An), đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện tạm giam 4 tháng đối với Hoàng Ngọc Hạnh (SN 1996, trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nạn nhân của Hạnh là bà N.T.X. (SN 1979, trú tại huyện Quỳnh Lưu).

Hoàng Ngọc Hạnh bị bắt giữ sau gần 4 tháng bỏ trốn khỏi địa bàn (Ảnh: A.N).

Tháng 5/2021, bà X. bị TAND huyện Quỳnh Lưu tuyên phạt 9 tháng tù giam về tội "Đánh bạc". Sau đó, bà X. có đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo.

Thông qua người quen, bà X. được giới thiệu Hạnh là người có thể giúp đỡ. Nam thanh niên này cho biết, bản thân quen biết rộng, có khả năng "chạy án" cho bà X. với giá 450 triệu đồng. Nếu việc không thành, Hạnh sẽ trả lại toàn bộ số tiền đã nhận.

Ngày 22/10/2021, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa phúc thẩm theo kháng cáo của bà X. nhưng sức khỏe không đảm bảo, bị cáo xin xét xử vắng mặt. Do vụ án không có tình tiết giảm nhẹ mới, Hội đồng xét xử tuyên y án sơ thẩm đối với nữ bị cáo này.

Tối cùng ngày, Hạnh gọi điện thông báo với bà X. đã "lo" xong việc, bản thân bà X. được giảm án, hưởng án treo. Theo thỏa thuận, gia đình bà X. chuyển cho Hạnh tổng cộng 450 triệu đồng. Tuy nhiên, đến ngày 19/11/2021, bà X. nhận được quyết định thi hành bản án 9 tháng tù giam. Biết bị lừa, bà X. yêu cầu Hạnh hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận.

Hạnh chỉ trả 20 triệu đồng, viết giấy nhận nợ, cam kết đến ngày 29/11/2021 sẽ hoàn trả hết nhưng sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau thời gian lẩn trốn tại các tỉnh phía Nam, ngày 15/3, Hoàng Ngọc Hạnh trở về địa phương và bị Công an huyện Diễn Châu bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Hạnh khai nhận bản thân không quen biết ai, cũng không có khả năng "chạy án" nhưng đưa ra thông tin như thế nhằm lừa bà X. để lấy tiền tiêu xài.