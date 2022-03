Bắt đối tượng giả danh công an nhận tiền "chạy án"

Ngày 11/3, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, Công an TP Đà Lạt đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Chiến (sinh năm 1991, trú TP Đà Lạt) để làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" khi giả danh cán bộ công an.

Đối tượng Nguyễn Văn Chiến tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Theo điều tra ban đầu, ngày 9/9/2021, con trai của bà N.T.K.O. bị Công an TP Đà Lạt bắt về tội "Sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy".

Thông qua các mối quan hệ, bà O. đã liên hệ với Chiến và nhờ Chiến lo giảm án cho con trai bà.

Chiến tự giới thiệu mình là Đội phó đội Cảnh sát phòng chống ma túy - Công an TP Đà Lạt và yêu cầu bà O. chuyển cho Chiến 150 triệu đồng để "chạy án". Tin lời, bà N.T.K.O. đưa trước cho Chiến 30 triệu đồng để lo việc.

Tuy nhiên, sau đó con trai vẫn bị tạm giam nên bà N.T.K.O. nghi ngờ Chiến có hành vi lừa đảo nên không đưa số tiền còn lại mà trình báo với cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Chiến thừa nhận sự việc đồng thời khai nhận thêm, vào ngày 24/12/2021, với thủ đoạn tương tự, Chiến đã nhận của ông T.Đ.H. (trú TP Đà Lạt) số tiền 70 triệu đồng để "chạy án" cho con trai ông H. nhưng không thực hiện.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra, làm rõ.