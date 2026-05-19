Mạo danh cán bộ môi trường, nhận làm giấy tờ đất để lừa tiền

Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Mai Văn Hoàng (34 tuổi, trú tại phường Tân An) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối năm 2025, nắm bắt việc có nhiều người dân tại xã Ea Rốk và xã Ea Súp (Đắk Lắk) cần làm các giấy tờ liên quan đến đất đai, dù là lao động tư do, Hoàng tự xưng đang công tác trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường của tỉnh Đắk Lắk để thực hiện hành vi lừa đảo.

Đối tượng Mai Văn Hoàng (áo xám) thời điểm bị cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt giam (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Hoàng nói dối bản thân có nhiều mối quan hệ trong ngành để làm nhanh các thủ tục như cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tách thửa đất.

Để người dân tin tưởng, đối tượng đã dùng ứng dụng kiểm tra quy hoạch đất đai để đọc thông số các thửa đất cho người dân nghe và thuê người đo đạc thực địa, tạo vỏ bọc chuyên nghiệp.

Khi người dân nhờ làm giấy tờ đất, Hoàng yêu cầu phải đưa trước tiền đặt cọc và viết giấy cam kết hoàn thành các giấy tờ đất trong thời gian 3-4 tháng.

Đến hạn, Hoàng bịa ra lý do "hồ sơ đang xử lý", "đang chờ ký", "chờ thông tin thuế"... để kéo dài thời gian, né tránh việc hoàn trả tiền. Với thủ đoạn này, người đàn ông đã lừa đảo, thu lợi bất chính gần 140 triệu đồng.

Cơ quan công an đề nghị những ai là nạn nhân của Mai Văn Hoàng sớm đến trình báo, tố giác hành vi lừa đảo tại cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.