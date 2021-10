Mang theo súng AK đã lên sẵn 20 viên đạn để đi buôn ma túy

Dân trí Khi vận chuyển ma túy, hai đối tượng đã dùng súng AK đã lên đạn và sẵn sàng chống trả khi bị bắt. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công hai đối tượng này.

Sáng 1/10, Thượng tá Tô Văn Hậu, Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, vào khoảng 15h chiều 30/9, tại khu vực bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn), Công an huyện này chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn bắt quả tang hai đối tượng là: Lầu Bá Cu (SN 1996) và Cử Bá Chùa (SN 1986, cùng trú xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn) đang có hành vi "mua bán trái phép chất ma túy", sát biên giới Việt Nam - Lào.

Hai đối tượng Lầu Bá Cu và Cử Bá Chùa tại cơ quan điều tra (Ảnh: Lữ Phú).

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 2 bánh heroin có trọng lượng 650 g, 6.500 viên ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng, 3 nòng súng, 67 viên đạn AK (trong đó có một khẩu súng AK có 20 viên đạn đã được lắp) và nhiều tang vật liên quan khác.

Tang vật gồm 2 bánh heroin, hơn 6.500 viên ma túy tổng hợp, 67 viên đạn AK... (Ảnh: Lữ Phú).

"Chúng tôi đã phá thành công chuyên án, bắt 2 đối tượng, cùng tang vật liên quan, trong đó đáng chú ý có đối tượng mang một khẩu AK với 20 viên đạn đã được lắp sẵn… Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng đánh án đã bắt gọn các đối tượng này an toàn tuyệt đối", Thượng tá Tô Văn Hậu chia sẻ.

Khẩu súng AK đã có 20 viên đạn đã được lắp sẵn (Ảnh: Lữ Phú).

Được biết, đây là một trong những chuyên án ma túy lớn được các lực lượng chức năng của huyện Kỳ Sơn xác lập và khám phá thành công.

Chuyên án đang được Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra mở rộng.

Nguyễn Phê