Mang quan tài đến chủ hụi đòi nợ, 18 người bị khởi tố

Ngày 15/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận), đã khởi tố bị can 18 người liên quan đến vụ việc mang quan tài, ảnh thờ đến nhà chủ hụi, rải vàng mã gây áp lực để đòi nợ xảy ra tại chợ Phú Thủy (TP Phan Thiết).

18 bị can bị khởi tố tội Gây rối trật tự công cộng và đều được tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; trong đó có chủ trại hòm và người in ảnh thờ.

Nhóm con hụi mua quan tài, in ảnh thờ đến nhà chủ hụi gây áp lực (Ảnh: Người dân cung cấp).

Trước đó, trưa 10/11/2023, hàng chục người mang quan tài đến chợ Phú Thủy (Phan Thiết) đặt trước tiệm tạp hóa của chủ hụi Ngô Thị Lan Chi (32 tuổi), dán hình ảnh người này lên quan tài, trước cửa tiệm để gây áp lực trả tiền hụi.

Theo điều tra ban đầu, nhóm con hụi lập nhóm trên Zalo để trao đổi bàn bạc nhau thuê luật sư để đòi nợ chủ hụi. Tuy nhiên sau đó họ bức xúc khi chủ hụi rời khỏi nơi cư trú nên đã hùn tiền đi mua quan tài và in ảnh thờ hẹn nhau mang đến chợ Phú Thủy gây áp lực.

Ngày 18/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Ngô Thị Lan Chi về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã thực hiện lệnh khám xét nơi buôn bán của bị can này.