Mặc áo ngành y để "thông chốt" đi mua ma túy về sử dụng

Dân trí Để ra khỏi địa bàn đang giãn cách xã hội, đi mua ma túy, đối tượng Phạm Văn Việt dùng áo của ngành y tế để ngụy trang. Hành vi của đối tượng đã bị lực lượng trực chốt kiểm soát phát hiện.

Ngày 13/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, liên tiếp trong các ngày từ 4-12/9, qua công tác kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn, lực lượng Công an huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch đã phát hiện, bắt giữ 5 vụ, 5 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Phạm Văn Việt (trái) và Lã Văn Thắng (Ảnh: CATH).

Điển hình, khoảng 12h ngày 10/9, tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên Quốc lộ 10, thuộc địa phận xã Nga Thạch, huyện Nga Sơn, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Việt (SN 1984), ở xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn đang tàng trữ 2 gói heroin.

Tại cơ quan công an, Việt đã khai nhận do nghiện ma túy nhưng do Nga Sơn đang thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội nên Việt đã mặc quần áo ngành y sang Hậu Lộc mua ma túy về sử dụng.

Tiếp đó, ngày 11/9 cũng tại chốt kiểm soát dịch Covid -19 trên quốc lộ 10, thuộc địa phận xã Nga Thạch, huyện Nga Sơn, các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lã Văn Thắng (SN 1988), ở xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn đang tàng trữ một gói ma túy tổng hợp dạng đá.

Trước đó, trong 2 ngày 4 và 5/9, tại chốt kiểm soát dịch Covid -19 của huyện Nga Sơn khu vực giáp ranh xã Nga Vịnh, huyện Nga Sơn và phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, các lực lượng chức năng cũng bắt quả tang 2 đối tượng là Đặng Bá Ngọc (SN 1980), ở xã Nga Thiện và Hồ Văn Dương (SN 1995), ở xã Nga Giáp đang tàng trữ thuốc lắc và ma túy tổng hợp dạng đá.

Các vụ việc trên đang được Công an huyện Nga Sơn điều tra, làm rõ.

Trần Lê