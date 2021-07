Lý do ra đường 'lãng xẹt' của người bị phạt vì không tuân thủ giãn cách

Nhiều người dân ở Hà Nội ra đường không có việc cần thiết bị lực lượng chức năng kiểm tra đã đưa ra nhiều lý do 'lãng xẹt' như dắt chó đi dạo, mua bánh sinh nhật, đi lấy rượu...

Dắt chó đi dạo, đi đổ rác "tiện" ngồi hút thuốc

Ngày 23/7, UBND thành phố Hà Nội ra Chỉ thị bắt đầu từ 6h ngày 24/7, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày trên phạm vi toàn thành phố và yêu cầu người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết để phòng, chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên, trong thời gian thực hiện giãn cách, nhiều người dân vẫn 'bất chấp' quy định để ra ngoài đường. Đến khi bị lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản xử phạt thì một số người trình bày những lý do 'lãng xẹt' để biện hộ cho mình.

Chị H. dắt chó đi dạo bị lực lượng chức năng yêu cầu về trụ sở làm việc (Ảnh Công an cung cấp).

Điển hình, sáng 24/7, trong lúc tuần tra thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống (Hoàn Kiếm, Hà Nội) phát hiện chị L.H.H. (trú tại phường Hàng Trống) đang dắt chó đi dạo trên phố Hàng Trống. Làm việc với tổ công tác, chị H. trình bày đang đưa chó ra ngoài đi vệ sinh và bản thân không biết sáng nay bắt đầu giãn cách xã hội.

Công an phường Hàng Trống đã lập biên bản xử phạt chị H. số tiền 2 triệu đồng do "Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia phòng chống dịch và người có nguy cơ mắc dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế".

Tương tự, là trường hợp một người đàn ông ở Hà Đông (Hà Nội) không đeo khẩu trang đang ngồi hút thuốc ngoài vỉa hè bị lực lượng chức năng trong quá trình tuần tra kiểm soát trên đường phát hiện. Người đàn ông ngay lập tức bỏ chạy vào nhà ở trong ngõ.

Đến khi công an đuổi kịp và hỏi lý do ra ngoài, người đàn ông nói rằng, bản thân đang đi đổ rác và ngồi ngoài ngõ hút thuốc. Tổ công tác đã phát khẩu trang cho người đàn ông này và yêu cầu về trụ sở làm việc vì đưa ra lý do không chính đáng.

Không thể tự ký giấy đi đường vì là giám đốc?

Ngoài những lý do trên, một nam thanh niên ở Hà Nội khi bị tổ công tác phường Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội) dừng kiểm tra đã có thái độ bất hợp tác và nói rằng bản thân đang đi lấy rượu cho gia đình.

Cán bộ tại chốt đã giải thích cho nam thanh niên biết, rượu không nằm trong danh mục đồ thiết yếu và lập biên bản xử phạt số tiền 2 triệu đồng.

Một trường hợp khác, tại chốt kiểm soát dịch khu vực ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám (phường Nhân Chính), một người phụ nữ sau khi bị dừng xe kiểm tra đã tự giới thiệu là giám đốc một công ty xuất nhập khẩu.

Hai thanh thiếu niên đi xe máy không biển số, giấy tờ... mua bánh sinh nhật.

Tuy nhiên, khi tổ công tác yêu cầu xuất trình các giấy tờ cần thiết, người phụ nữ nói rằng, do bản thân là giám đốc nên không thể tự ký giấy đi đường cho mình. Sau gần 1 giờ giải thích và không thể chứng minh được việc mình ra đường với lý do chính đáng, cán bộ tại chốt đã lập biên bản xử phạt 'nữ giám đốc' theo quy định.

Tương tự, tại chốt kiểm soát dịch trên phố Triều Khúc (Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội), tổ công tác làm nhiệm vụ phát hiện 2 thanh thiếu niên điều khiển xe máy không biển số, không đội mũ bảo hiểm nên dừng xe kiểm tra.

Khi được hỏi về lý do ra ngoài đường, nam thiếu niên cho biết, bản thân ở đường Nhân Hòa (Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) đang trên đường đi mua bánh sinh nhật cho bố nhưng lại không biết cửa hàng bánh sinh nhật ở đâu!.

Theo Chỉ thị của UBND thành phố Hà Nội, yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: Mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác; đi công tác công vụ, làm việc tại cơ quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng.

