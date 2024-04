Lý do Chủ tịch thị trấn ở Bắc Giang bị bắt

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Động khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Quang (Chủ tịch UBND thị trấn An Châu) và Vi Thị Thắm (kế toán UBND thị trấn An Châu) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cơ quan chức năng, trước đó, Công an huyện Sơn Động tiếp nhận tin báo của người dân về việc từ năm 2021 đến năm 2024, ông Quang đã ký hợp đồng giao Hợp tác xã chợ An Châu VCCU tổ chức, kinh doanh, khai thác và duy trì hoạt động Chợ trung tâm huyện Sơn Động.

Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu (Ảnh: Công an Sơn Động).

Theo điều khoản hợp đồng, hàng tháng, Hợp tác xã chợ An Châu phải nộp cho UBND thị trấn An Châu 15 triệu đồng để đưa vào ngân sách Nhà nước.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chỉ đạo bà Vi Thị Thắm thực hiện trái công vụ, không nộp đầy đủ số tiền phí chợ thu được vào ngân sách mà giữ lại để sử dụng chi các mục đích khác sai quy định, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước số tiền 340 triệu đồng.

Cùng ngày 17/4, lực lượng chức năng thi hành lệnh khám xét nơi làm việc, nơi ở của ông Quang và Thắm, thu giữ nhiều tài liệu liên quan.