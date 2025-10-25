Luật sư nói gì về vụ 2 em nhỏ tử vong do rò rỉ điện ở Cần Thơ

Theo luật sư Nguyễn Văn Đức, Đoàn luật sư TP Cần Thơ, hiện tượng thủy triều dẫn đến tình trạng ngập lụt một số tuyến đường trên địa bàn thành phố thời gian vừa qua, đối chiếu với quy định tại khoản 1 Điều 156 Bộ luật dân sự năm 2015, đó là sự kiện xảy ra một cách khách quan và xem đây là sự kiện bất khả kháng.

"Nếu truy tận gốc rễ phần trách nhiệm, thì cơ quan chức năng cần tiến hành phong tỏa giữ nguyên hiện trường để trưng cầu kỹ thuật", luật sư Nguyễn Văn Đức phân tích.

Ông Đức lý giải, căn cứ quy định của Luật Điện lực hiện hành, yếu tố an toàn trong sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt, dịch vụ, phải đảm bảo an toàn đối với hệ thống điện trong nhà ở, công trình do mình sở hữu hoặc quản lý, sử dụng. Thường xuyên kiểm tra, kịp thời sửa chữa, thay thế dây dẫn, thiết bị điện không đảm bảo chất lượng.

Cũng theo luật sư Đức, nếu trong trường hợp hỏng hóc đã được phát hiện từ trước, nhưng không kịp thời khắc phục hoặc không tuân thủ quy trình kiểm tra thường xuyên định kỳ theo quy định, thì rõ ràng có dấu hiệu của tội phạm hình sự, đối với hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 360 Bộ luật hình sự).

Đoàn công tác của UBND TP Cần Thơ, do ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ gia đình 2 nạn nhân (Ảnh: CTV).

Còn luật sư Trần Công Tú, Đoàn luật sư TP Cần Thơ cho rằng trách nhiệm thuộc về ai thì cần phải chờ kết quả của cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân của vụ việc.

Theo luật sư Tú, chỉ khi điều tra làm rõ thì mới xác định được các bên liên quan có lỗi và trách nhiệm hay không. Do đó, ai sẽ chịu trách nhiệm trong vụ điện giật ở công viên làm chết 2 học sinh thì phải chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng.

Báo cáo nhanh của Công an xã Phong Điền cho hay, do triều cường dâng cao nên lúc 19h10 ngày 23/10, khu vực công viên và tuyến đường trước công viên Nguyễn Phương Danh (ấp Thị Tứ, xã Phong Điền) bị ngập cục bộ.

Lúc này, em N.G.Tr. (10 tuổi, ngụ ấp Mỹ Phước, phường An Bình) đạp xe đạp vào công viên để chơi bất ngờ bị điện giật gần trụ điện chiếu sáng, cột nhôm không số.

Phát hiện em Tr. bị điện giật, người dân đã hô hoán đồng thời cảnh báo các em còn lại. Tuy nhiên, lúc này em L.H.V. và em Đ.N.T. (cùng 15 tuổi, ngụ xã Anh Bình) không chú ý mà tiếp tục đạp xe đi vào khu vực bị nhiễm điện.

Em V. sau đó bị điện giật, còn Đ.N.T. may mắn nhảy ra được nên thoát chết.

Cả Tr. và V. được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế khu vực Cái Răng - Phong Điền, tuy nhiên 2 em đã tử vong.

Ngày 24/10, Đoàn công tác của UBND TP Cần Thơ, do ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ gia đình 2 nạn nhân.

Lực lượng chức năng cùng điện lực kiểm tra cột điện (Ảnh: CTV).

UBND TP Cần Thơ giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Công ty Điện lực Cần Thơ, UBND xã, phường, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát hệ thống điện trên địa bàn thành phố, trong đó, tập trung rà soát, kiểm tra tại các khu vực dân cư, trường học, chợ, vùng thường xuyên ngập sâu.

Sở Công Thương hướng dẫn, đôn đốc UBND xã, phường triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn điện, phòng tránh tai nạn do điện gây ra.

Công ty Điện lực Cần Thơ được giao trách nhiệm tăng cường kiểm tra, bảo trì, khắc phục kịp thời các điểm mất an toàn điện; có phương án cắt điện khu vực ngập sâu, bảo đảm an toàn cho người dân; bố trí lực lượng ứng trực 24/24, sẵn sàng xử lý sự cố khi có mưa bão, ngập nước.

UBND xã, phường phối hợp Sở Công Thương và ngành điện chủ động kiểm tra, xử lý các điểm nguy cơ mất an toàn điện trên địa bàn, kịp thời báo cáo và phối hợp khắc phục khi xảy ra sự cố.