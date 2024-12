Lừa dối khách hàng để chiếm đoạt tài sản, một luật sư ở Bình Dương bị bắt

Ngày 11/12, Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương đã thi hành quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Văn Sốp (SN 1973, luật sư) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an Bình Dương, tháng 6/2022, Hồ Văn Sốp thực hiện hành vi gian dối, lừa chủ sở hữu thửa đất tại phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, bằng thủ đoạn thay đổi nội dung hợp đồng ủy quyền từ ủy quyền thực hiện dịch vụ chuyển mục đích sử dụng đất sang ủy quyền toàn phần (có toàn quyền được mua bán, tặng cho,...) nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Hồ Văn Sốp nghe công an đọc lệnh bắt tạm giam (Ảnh: Công an Bình Dương).

Để thực hiện ý định, Hồ Văn Sốp thực hiện hành vi tách thửa đất trên thành 2 thửa đất. Sau đó, Sốp tự ý chuyển nhượng cho một người khác. Người này sau đó đã đem thế chấp ngân hàng để vay tổng số tiền gần 29 tỷ đồng. Từ đó làm mất quyền sử dụng đất của chủ sở hữu ban đầu đối với thửa đất trên.

Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương đang mở rộng điều tra vụ án để làm rõ vai trò đồng phạm đối với các đối tượng có liên quan. Công an Bình Dương đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại của đối tượng Sốp hoặc có liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng trong vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương gặp điều tra viên Nguyễn Văn Chiến để phối hợp giải quyết vụ việc.