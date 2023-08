Lừa đảo làm sổ hồng, chiếm đoạt 70 triệu đồng

Ngày 30/8, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách (Hải Dương) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Lâm (37 tuổi, ở Nam Sách, Hải Dương) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an Hải Dương, mặc dù không có chức năng, nhiệm vụ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng Lâm đã dùng thủ đoạn lừa đảo làm sổ hồng, sổ đỏ qua mạng xã hội rồi chiếm đoạt tiền.

Trần Văn Lâm tại cơ quan công an (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Ngày 26/6, Công an huyện Nam Sách tiếp nhận đơn trình báo của anh Lê Quang N. (37 tuổi, ở quận Kiến An, TP Hải Phòng) về việc bị Lâm lừa chiếm đoạt 70 triệu đồng.

Do có nhu cầu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, anh Lê Quang N. đã sử dụng mạng xã hội facebook vào nhóm "Giá, phí, thời gian dịch vụ làm sổ đỏ, sổ hồng, bìa đất" để tìm hiểu.

Ngày 21/3, qua nhóm này, anh N. biết số điện thoại của Trần Văn Lâm và có trao đổi với Lâm về nhu cầu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lâm nhận làm sổ cho 2 mảnh đất của anh Ninh ở phường Phù Liễn, quận Kiến An, TP Hải Phòng với giá 140 triệu đồng.

Ngày 6/4 và ngày 6/5, anh N. đã chuyển tổng số tiền 70 triệu đồng cho Lâm. Quá thời gian hẹn, anh N. không lấy được sổ hồng như đã thỏa thuận và cũng không lấy lại được số tiền đã chuyển.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ và truy tìm đối tượng, ngày 26/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Lâm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan công an, Lâm đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình, số tiền 70 triệu đồng chiếm đoạt được của anh N., Lâm đã tiêu xài hết.

Trần Văn Lâm từng có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Đánh bạc.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.