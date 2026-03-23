Lừa đảo hơn 1,8 tỷ đồng qua gần 260 lần chuyển khoản

Chiều 23/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thông báo đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Huỳnh Văn Phước (54 tuổi, trú phường Vĩnh Hội, TP HCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, Huỳnh Văn Phước đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với ông N. (70 tuổi, ngụ phường Rạch Giá, An Giang) thông qua việc mua bán vật tư điện nước. Từ năm 2019 đến năm 2024, Phước thường xuyên mua hàng của ông N. để bán lại kiếm lời, tạo dựng lòng tin.

Đối tượng Huỳnh Văn Phước (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi củng cố được sự tin tưởng, Phước bắt đầu đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật để mượn tiền của nạn nhân. Các lý do được Phước đưa ra bao gồm cần tiền giải quyết công việc, chi phí khám chữa bệnh, cúng chùa... Đồng thời, Phước hứa hẹn sẽ trả lại số tiền cao hơn để duy trì lòng tin từ ông N..

Trong khoảng thời gian từ ngày 21/10/2020 đến ngày 9/3/2024, ông N. đã thực hiện 253 lần chuyển khoản cho Phước với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, bằng các thủ đoạn gian dối khác, Phước tiếp tục chiếm đoạt thêm của nạn nhân gần 527 triệu đồng.

Tổng số tiền Huỳnh Văn Phước chiếm đoạt của ông N. được xác định là hơn 1,8 tỷ đồng.

Căn cứ vào các chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Phước để xử lý theo quy định của pháp luật.