Lộ diện kẻ gây ra hàng loạt vụ trộm tại bệnh viện vào đêm khuya

Ngày 24/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã bắt giữ Trần Duy Khoa (47 tuổi, trú tại phường Hải Châu, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, từ đầu tháng 4, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vụ trộm xảy ra tại các bệnh viện trên địa bàn, công an đã rà soát và khoanh vùng Khoa là nghi phạm chính.

Đối tượng Trần Duy Khoa cùng tang vật thu giữ được (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo điều tra, Khoa gây án với thủ đoạn chuyên nghiệp, thường di chuyển qua nhiều địa bàn ở Đà Nẵng và Quảng Nam (cũ), lợi dụng đêm khuya, rạng sáng để đột nhập bệnh viện, tìm sơ hở của bệnh nhân, người nhà, nhân viên y tế để trộm cắp.

Sáng 23/4, Khoa đột nhập Bệnh viện đa khoa miền núi phía Bắc Quảng Nam, trộm 3 điện thoại di động. Đến khoảng 15h ngày 23/4, khi đang mang tài sản đi tiêu thụ, đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Khoa khai nhận từ đầu tháng 4 đến khi bị bắt đã gây ra hơn 20 vụ trộm tại các bệnh viện. Tang vật thu giữ gồm một xe máy, 9 điện thoại và nhiều giấy tờ liên quan.