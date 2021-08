Lĩnh án vì không đeo khẩu trang còn tấn công người thi hành công vụ

Dân trí Ngày 2/8, TAND huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng) đưa ra xét xử Trần Văn Hùng (SN 1977, ngụ xã An Thạnh 3) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Theo cáo trạng, sáng 19/7/2021, Trần Văn Hùng điều khiển xe máy đi từ nhà ra đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 thuộc khu vực ấp An Hưng (xã An Thạnh 3).

Tại đây, Hùng không chấp hành yêu cầu kiểm tra về kiểm soát dịch bệnh, không đeo khẩu trang, đi ra khỏi nhà không có lý do chính đáng, điều khiển xe vượt chốt kiểm soát.

Bị cáo Trần Văn Hùng.

Nhận được thông tin, Tổ tuần tra lưu động của Công an xã An Thạnh 3 tổ chức truy tìm đối tượng Hùng. Đến khu vực trụ sở UBND xã An Thạnh 3, tổ tuần tra phát hiện đối tượng và dừng phương tiện, nhắc nhở về những hành vi nêu trên.

Tuy nhiên, Hùng không chấp hành mà còn đe dọa, nhục mạ tổ công tác. Sau đó, Hùng xuống xe, lấy một khúc gỗ tấn công tổ công tác.

Khi thấy đối tượng manh động, tổ công tác khống chế, bắt giữ Hùng đưa về trụ sở Công an xã An Thạnh 3 để làm việc. Sau đó, Công an huyện Cù Lao Dung khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Hùng về tội "Chống người thi hành công vụ".

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hùng một năm tù giam về tội "Chống người thi hành công vụ".

Cao Xuân Lương