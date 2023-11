Liên tục bị đánh, người phụ nữ đâm trọng thương "chồng hờ"

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng, truy tố bị can Từ Ngọc Nga (45 tuổi, ngụ TPHCM) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, từ năm 2014, Nga và ông N.Đ.T. chung sống như vợ chồng và mở quán ăn trên đường Phạm Văn Hai, phường 3, quận Tân Bình.

Trong quá trình chung sống, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do ông T. ghen tuông, nhiều lần đánh nữ bị can. Đồng thời, bà Nga đòi tiền nhưng ông T. không trả.

Tối 23/7/2022, Nga đang ngồi ăn cơm tại quán xảy ra mâu thuẫn với ông T. Bị "chồng hờ" đánh, nữ bị can liền vào bếp lấy 2 con dao thì được mọi người can ngăn.

Một lúc sau, ông T. về nhà và tiếp tục chửi mắng, tát nhiều cái vào mặt Nga nên người phụ nữ này vào bếp lấy dao. Nghĩ "vợ hờ" hù dọa nên ông T. thách thức và xông vào đánh. Ngay lập tức, bà Nga liền cầm dao đâm vào ngực "chồng hờ".

Sau khi bị Nga đâm, ông T. còn tiếp tục xông vào đánh thì được mọi người can ngăn đưa vào bệnh viện cấp cứu. Theo kết luận giám định, ông T. bị thương tích 59%.

Theo hồ sơ vụ án, ông T. đã có vợ nhưng chung sống như vợ chồng với Nga. Do đó, nhà chức trách đã đề nghị Công an quận Phú Nhuận, Công an quận Tân Bình xử lý hành chính đối với ông T. về hành vi dùng tay đánh Nga nhưng không gây thương tích và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng.