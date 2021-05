Lập fanpage kêu gọi từ thiện rồi chiếm đoạt hơn 6,6 tỷ đồng

Dân trí Trần Văn Lâm (SN 1998, trú tại tỉnh Hà Nam) đã bị bắt về hành vi lập fanpage Facebook kêu gọi người dân ủng hộ tiền từ thiện rồi chiếm đoạt.

Ngày 10/5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam bắt giữ đối tượng Trần Văn Lâm (SN 1998, trú tại tỉnh Hà Nam) về hành vi lập fanpage Facebook kêu gọi người dân ủng hộ tiền từ thiện rồi chiếm đoạt.

Đối tượng Trần Văn Lâm.

Tại cơ quan công an, đối tượng Lâm khai nhận mình là người thiết lập và sử dụng fanpage Facebook có tên "Hỗ trợ trẻ em" để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nhà hảo tâm trên toàn quốc.

Theo đó, từ tháng 9/2020, Trần Văn Lâm đã thiết lập trang fanpage "Hỗ trợ trẻ em", đăng gần 250 bài viết kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu là hoàn cảnh của các cháu nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo. Hàng nghìn nhà hảo tâm đã gửi tổng số tiền hơn 6,6 tỷ đồng đến tài khoản ngân hàng do Trần Văn Lâm tạo lập, quản lý.

Ngoài ra, Lâm khai nhận đã lập thêm 7 trang fanpage Facebook khác nhằm mục đích tương tự, gồm: "Quỹ bảo trợ trẻ em", "Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam", "Phật tại tâm", "Chia sẻ yêu thương kết nối yêu thương", "Quan thế âm bồ tát", "Chia sẻ yêu thương", "Kết nối yêu thương". Các bài viết Lâm sử dụng đăng tải trên các fanpage được lấy từ các hội, nhóm từ thiện trên mạng xã hội hoặc các bài viết trên báo điện tử, rồi chèn số tài khoản của mình vào để các nhà hảo tâm gửi tiền ủng hộ. Sau khi nhận tiền, Lâm không chuyển tiền cho gia đình các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn mà chuyển đến các tài khoản ngân hàng khác dùng để chơi game bài và chi tiêu cá nhân.

Ngày 26/4, Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Lâm về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017 và tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Số tang vật lực lượng công an thu giữ tại nơi cư trú của đối tượng. Khám xét nơi ở của đối tượng tại thôn Lạc Nhuế, xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, lực lượng công an đã thu giữ tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án, gồm: Hơn 80 triệu đồng tiền mặt; 12 máy điện thoại, 10 sim điện thoại chưa kích hoạt, 2 bộ máy tính, 1 ổ cứng, 3 thẻ ngân hàng...