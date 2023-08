Lào Cai: Bắt giữ nghi phạm cứa cổ tài xế taxi ở cửa khẩu Kim Thành

Ngày 21/8, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho hay, Công an TP Lào Cai đã bắt giữ thành công đối tượng Phạm Văn Mạnh (SN 1996, trú tại thôn Kiều Đông, xã Hồng Thái, huyện An Dương, Hải Phòng) trong vụ việc có dấu hiệu cướp tài sản xảy ra tại khu vực cửa khẩu Kim Thành, phường Duyên Hải.

Hình ảnh đối tượng dùng dao khống chế lái xe taxi (Ảnh: T. Tuấn).

Trước đó, khoảng 3h sáng cùng ngày, Công an TP Lào Cai nhận được tin báo của gia đình anh Vũ Đình L. (SN 1983 - lái xe taxi, trú tại tổ 22, phường Lào Cai, TP Lào Cai) về việc anh L. bị khách đi xe taxi đe dọa, với mục đích cướp tài sản.

Cụ thể, khoảng 22h00 ngày 20/8, anh L. chở một người thanh niên từ khu vực quảng trường ga Lào Cai khi đi đến khu vực cửa khẩu Kim Thành, phường Duyên Hải, thành phố này, bất ngờ bị nam hành khách dùng dao khống chế, gây thương tích tại vùng cổ với mục đích cướp tài sản.

Chân dung đối tượng Phạm Văn Mạnh cùng tang vật (Ảnh: T. Tuấn).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Thượng tá Đỗ Tuấn Sơn, Trưởng Công an thành phố Lào Cai đã chỉ đạo Đội cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đội nghiệp vụ và Công an các xã, phường trên địa bàn nhanh chóng tập trung lực lượng, điều tra xác minh, truy bắt đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 7 giờ theo dấu vết đối tượng, đến khoảng 10h sáng cùng ngày, các trinh sát đội Cảnh sát hình sự đã bất ngờ bắt giữ đối tượng Phạm Văn Mạnh, khi hắn đang lẩn trốn tại quán Internet, đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai.

Xe taxi của bị hại (Ảnh: T. Tuấn).

Vụ việc đang được Công an TP Lào Cai điều tra, làm rõ.