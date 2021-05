Lãnh đạo công an TPHCM nói về tình trạng nhập cảnh trái phép phức tạp

Dân trí Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, các hành vi có nguy cơ gây lây lan dịch bệnh cho cộng đồng đang xuất hiện trở lại, tình trạng nhập cảnh trái phép hiện rất phức tạp.

Chiều 28/4, UBND TPHCM tổ chức họp báo về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội 4 tháng đầu năm 2021. Cuộc họp do ông Hà Phước Thắng, Chánh văn phòng UBND thành phố chủ trì.

Một trong những nội dung được báo chí quan tâm tại buổi họp là công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM trong thời gian qua và những ngày sắp tới.

Theo ông Thắng, UBND TPHCM đã chỉ đạo Công an thành phố, các ban ngành, chính quyền các quận, huyện và TP Thủ Đức phải tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp, giải pháp đảm bảo, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Ông Hà Phước Thắng, Chánh văn phòng UBND TPHCM thông tin với báo chí.

Cụ thể, lực lượng y tế phải sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống về y tế có thể xảy ra trong ngày bầu cử, đảm bảo vấn đề an toàn y tế, phòng chống dịch Covid-19 tại từng điểm bầu cử.

TPHCM yêu cầu đơn vị liên quan sẵn sàng các điều kiện, quy trình để xử lý người nhiễm, nghi nhiễm Covid-19. Lực lượng y tế TP Thủ Đức, quận, huyện, phường, xã, thị trấn phải chuẩn bị sẵn nhân lực, phương tiện để thực hiện việc cách ly, khử khuẩn, đưa người nhiễm, nghi nhiễm đi cách ly.

Đồng thời tăng tốc điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh (F1, F2) để tổ chức cách ly, khoanh vùng nhanh, dập dịch.

UBND TPHCM yêu cầu Công an thành phố quản lý chặt chẽ địa bàn dân cư, bảo đảm việc chấp hành nghiêm khai báo lưu trú, tạm trú, nhất là khai báo y tế; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép di chuyển về thành phố.

Công an TPHCM cũng được yêu cầu giám sát chặt chẽ các khách sạn, cơ sở lưu trú, cơ sở cách ly người nhập cảnh để phòng ngừa lây lan dịch bệnh ra cộng đồng; tuyên truyền vận động các gia đình có người thân ở nước ngoài nếu có nhu cầu về nước phải theo đường chính thống, hợp pháp, thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly phòng chống Covid-19.

Công an TPHCM nhận định tình trạng nhập cảnh trái phép rất phức tạp.

Trả lời báo chí, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, Công an thành phố là đơn vị tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo Đại tá Quang, các hành vi có nguy cơ gây lây lan dịch bệnh cho cộng đồng xuất hiện trở lại, tình trạng nhập cảnh trái phép đang rất phức tạp. Quan điểm của Công an TPHCM là kiên quyết xử lý nghiêm hành vi tổ chức nhập cảnh trái phép, chứa chấp người nhập cảnh trái phép.

"Chúng tôi kiên quyết đấu tranh với tất cả băng nhóm, cá nhân vì lợi nhuận mà bất chấp, tổ chức cho người nhập cảnh trái phép, chứa chấp người nhập cảnh trái phép gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng", Đại tá Quang khẳng định.

Đối với các khách sạn, cơ sở lưu trú cố tình vi phạm, Công an TPHCM đề xuất các đơn vị liên quan xử phạt, rút giấy phép kinh doanh. Trong trường hợp có dấu hiệu hình sự, cơ quan công an sẽ tiến hành khởi tố.

Đại tá Quang cũng cho biết, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 100 trường hợp nhập cảnh trái phép trên tuyến đường bộ, đường thủy.

Trong đó, cơ quan công an đã khởi tố 3 vụ án và sắp tới sẽ khởi tố thêm 1 vụ việc liên quan đến hành vi chứa chấp người nhập cảnh trái phép.

Hoàng Thuận