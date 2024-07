Làm rõ đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc

Ngày 29/7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh này đã hoàn tất giai đoạn điều tra và chuyển hồ sơ đề nghị VKSND cùng cấp truy tố 4 bị can về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Bốn bị can bị đề nghị truy tố nói trên gồm: Kỳ Văn Lập (34 tuổi, ở Lạng Sơn), Phùng Văn Kiên (33 tuổi, ở Lạng Sơn), Mai Văn Chín (36 tuổi, ở Lạng Sơn), Lục Văn Cun (53 tuổi, ở Bắc Giang).

Từ trái qua phải, các bị can: Kỳ Văn Lập, Phùng Văn Kiên, Mai Văn Chín, Lục Văn Cun (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo hồ sơ vụ án, ngày 1/1, 4 bị can nói trên tổ chức đón 3 người Việt Nam từ thị trấn Bình Liêu (huyện Bình Liêu, Quảng Ninh) đưa đến mốc 1285 (Lạng Sơn) để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Khi Kiên, Cun, Chín đến khu vực vành đai biên giới thuộc thôn Ngàn Chuồng, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu thì bị công an huyện này phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô tuần tra, phát hiện.

Ngày 3/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra theo thẩm quyền.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 10/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can nói trên cùng về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã có công văn trao đổi với Công an huyện Bình Liêu xem xét xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 người xuất cảnh trái phép nói trên.