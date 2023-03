Làm mất túi xách có tài sản giá trị, đến công an báo tin bị cướp

Ngày 3/3, cơ quan chức năng phường Láng Tròn (thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) đang xem xét xử lý hành vi báo tin giả đối với chị L.T.T. (31 tuổi, ngụ huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu).

Chị L.T.T. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Bạc Liêu).

Trước đó, chị L.T.T. đến công an trình báo khoảng 13h ngày 27/2, khi chị T. đang chạy xe máy trên đoạn đường thuộc địa bàn phường Láng Tròn thì bị 2 đối tượng lạ mặt đi xe máy từ phía sau áp sát giật túi xách.

Theo lời của chị T., bên trong túi xách có 80 triệu đồng, một chiếc lắc và 2 chiếc nhẫn với tổng trọng lượng khoảng 7 chỉ vàng.

Tiếp nhận thông tin từ chị T., lực lượng Công an phường Láng Tròn đã xuống hiện trường để điều tra. Tuy nhiên, qua xác minh cho thấy địa bàn không có dấu hiệu xảy ra vụ cướp giật tài sản nào.

Nghi vấn tin báo trên là giả nên công an mời chị T. đến làm việc. Lúc này, chị T. mới khai nhận do làm mất túi xách có tài sản giá trị, sợ bị gia đình la mắng nên đến công an trình báo bị cướp giật.