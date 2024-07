Lái xe gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn khỏi hiện trường

Ngày 4/7, Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) tạm giữ tài xế Nguyễn Văn Trung (35 tuổi, trú huyện Thanh Chương, Nghệ An) để điều tra hành vi liên quan đến vụ tai nạn chết người.

Nguyễn Văn Trung tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo công an, hơn 3h ngày 4/7, trên cầu vượt quốc lộ 8A, đoạn qua xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ xảy ra vụ tai nạn giữa xe mô tô 38F1-90xx do bà P.T.H.P. (55 tuổi, trú xã Thanh Bình Thịnh) điều khiển với ô tô biển số 37H-064.31 do Nguyễn Văn Trung cầm lái.

Vụ việc khiến bà P. bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Nam tài xế điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Đến khoảng 5h30 cùng ngày, Công an huyện Đức Thọ xác định được phương tiện liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn trên.

Ô tô do Trung điều khiển (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại thời điểm xác minh, tài xế Trung điều khiển phương tiện đến địa phận tỉnh Thanh Hóa.

Nguyễn Văn Trung khai nhận sau khi xảy ra tại nạn, do trời tối và thời điểm đó không có người, phương tiện khác qua lại nên bỏ trốn nhằm trốn tránh trách nhiệm.