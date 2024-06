Khởi tố tài xế gây tai nạn khiến thiếu nữ 15 tuổi tử vong

Ngày 28/6, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Dinh (38 tuổi, trú xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Khoảng 19h ngày 21/4, Dinh điều khiển ô tô tải biển kiểm soát 38C-198.xx đi theo hướng bắc - nam trên quốc lộ 1A.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Viện kiểm sát cung cấp).

Khi đến đoạn qua tổ dân phố 6, thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc), tài xế này phát hiện một ô tô đi cùng chiều phía trước, phía bên phải ô tô còn có xe gắn máy biển kiểm soát 38AC-015.xx do Trần Thị Quỳnh T. (15 tuổi, trú thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) điều khiển.

Lúc này, Dinh vẫn lái xe của mình chạy vượt lên từ bên phải nên không đảm bảo an toàn dẫn đến va chạm với xe gắn máy do cháu T. cầm lái.

Vụ việc khiến cháu T. và xe máy ngã xuống lề đường, tuy được người dân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong sau đó.

Về phía Nguyễn Huy Dinh, tài xế này nhìn qua gương chiếu hậu thấy nạn nhân ngã nhưng vẫn bỏ đi.

Công an huyện Can Lộc đang hoàn tất hồ sơ vụ việc để xử lý Nguyễn Huy Dinh theo quy định.