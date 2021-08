Lái Mercedes thông chốt, chửi bới nói "đang đi làm từ thiện bằng cái tâm"

Dân trí Nam thanh niên điều khiển ô tô lao qua chốt kiểm dịch, khi bị lực lượng chức năng chặn kiểm tra, anh ta chống đối, đe dọa cảnh sát.

Lâm Đình B. đe dọa cảnh sát cơ động khi bị dừng xe kiểm tra.

Chiều 27/8, Công an TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ Lâm Đình B. (31 tuổi) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Theo điều tra ban đầu, sáng cùng ngày, B. điều khiển xe ô tô hạng sang chạy tốc độ cao vượt qua chốt kiểm soát dịch bệnh trên đường Trương Định (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một). Khi đến chốt kiểm soát tiếp theo tại phường Phú Lợi, B. bị lực lượng chức năng chặn lại kiểm tra.

Tại đây, B. không chấp hành, không đeo khẩu trang, anh ta liên tục chửi bới và cho rằng mình đang đi làm từ thiện, "làm bằng cái tâm" nên không cần phải trình giấy tờ.

Khi không được cho đi, thanh niên này đe dọa tính mạng cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh.

Lực lượng công an đã khống chế B., giao công an địa phương xử lý. Khám xét xe và nơi ở của anh ta, công an phát hiện một số gói màu trắng nghi chất ma túy.

Trung Kiên