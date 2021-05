Kiên Giang: Xử lý nghiêm vụ 6 bảo vệ đánh 2 người dân

Dân trí Liên quan vụ 6 bảo vệ khu nghỉ dưỡng ở Phú Quốc đánh 2 người dân kéo cá đến gãy tay, mới đây, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang chỉ đạo ngành chức năng làm rõ, xử lý nghiêm.

Ngày 26/5 nguồn tin của PV Dân trí cho biết, ông Mai Văn Huỳnh - Phó Bí thư Thường trực tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo ngành chức năng làm rõ, xử lý nghiêm minh vụ việc 6 bảo vệ của Khu nghỉ dưỡng Nam Nghi (ấp 4, xã Cửa Cạn, TP Phú Quốc, Kiên Giang) đánh 2 người dân kéo cá đến gãy tay.

Ông Hà Văn An - Giám đốc Khu nghỉ dưỡng Nam Nghi thừa nhận, nhóm bảo vệ đã hành xử quá đáng, vượt yêu cầu so với hợp đồng hai bên ký kết. Tuy nhiên, ông An giải thích, lí do bảo vệ "ra tay" với 2 người dân là muốn bảo vệ đàn cá ven biển.

Ngoài ra cũng có thông tin cho rằng, doanh nghiệp này được giao quản lý vùng biển tại khu nghỉ dưỡng nên người dân càng thêm bức xúc.

Hình ảnh nhóm bảo vệ tấn công anh Trương Thanh Đ. và anh Phùng Đăng K.

6 bị can bị Công an TP Phú Quốc bắt tạm giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Liên quan vấn đề trên, ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc khẳng định, chính quyền không cấp sổ đỏ mặt biển cho doanh nghiệp. Các bãi biển tại những dự án khu du lịch người dân và du khách có quyền đến vui chơi, tắm biển. Doanh nghiệp chỉ có quyền bảo vệ phần đất, tài sản nằm trong sổ đỏ được cấp.

Như Dân trí đã thông tin, ngày 18/5, anh Trương Thanh Đ. (phường Dương Đông, TP Phú Quốc) và anh Phùng Đăng K. (xã Hà Ninh, TP Phú Quốc) cùng một số người thân đến Khu du lịch Vũng Bầu (ấp 4, xã Cửa Cạn) để tắm biển và kéo cá.

Lúc này, bảo vệ khu du lịch đến ngăn cản không cho 2 người đàn ông kéo cá, đôi bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, nhóm bảo vệ hơn 6 người dùng gậy gỗ, gậy bóng chày tấn công anh Đ. và anh K. dù nhiều người đã cố gắng can ngăn.

Anh Đ. và anh K. bị gãy xương cẳng tay.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã vào cuộc, bắt khẩn cấp 5 bảo vệ liên quan đến vụ việc.

Đến ngày 21/5, sau khi củng cố hồ sơ, Công an TP. Phú Quốc đã khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích" và khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can, gồm: Nguyễn Chí Hồ (sinh năm 1996, ngụ tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau); Nguyễn Anh Điền (sinh năm 1997, ngụ tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp); Huỳnh Thanh Tuấn (sinh năm 1985, ngụ tại huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng); Nguyễn Đức Toàn (sinh năm 1992, ngụ tại huyện Càn Long, tỉnh Trà Vinh); Nguyễn Minh Giàu (sinh năm 1995) và Nguyễn Minh Hương (sinh năm 1988), cùng ngụ tại huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.

Cả 6 bị can trên đều là nhân viên bảo vệ của Công ty Kiên Long, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tại resort Nam Nghi, thuộc ấp 4, xã Cửa Cạn, TP Phú Quốc.

Công an TP. Phú Quốc cho biết, anh Đ. và anh K. đã đến Trung tâm Chỉnh hình TPHCM thăm khám. Kết quả, anh Đ. và anh K. bị gãy kín cẳng tay.

Hiện Công an TP. Phú Quốc đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Nguyễn Hành