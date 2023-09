Kiểm tra nồng độ cồn, phát hiện đối tượng giả danh công an

Ngày 29/9, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Công an TP Cao Bằng đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đặng Việt Thành (SN 1982, quê Vĩnh Phúc) về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Cụ thể, ngày 20/9, Phòng CSGT, Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Tổ công tác của Cục CSGT thực hiện kiểm tra nồng độ cồn tại phường Sông Hiến, TP Cao Bằng, phát hiện Thành điều khiển xe máy BKS 11B1-232.xx, vi phạm nồng độ cồn là 0,589mg/ lít khí thở.

Đặng Việt Thành tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Tiến hành kiểm tra giấy tờ của Thành, lực lượng công an phát hiện 1 biển tên màu xanh có nội dung "Đặng Việt Thành, Trưởng bộ môn Karate-do, 226-382" có in hình huy hiệu Công an nhân dân"; 1 thẻ màu vàng có nội dung "Trường Học viện cảnh sát nhân dân, Khoa quân sự, võ thuật, TDTT; Đặng Việt Thành, Trưởng bộ môn Karate-do" có gắn hình ảnh mặc quân phục Công an nhân dân".

Nói với cảnh sát, Thành tự nhận bản thân là giáo viên công tác tại khoa quân sự võ thuật của Học viện Cảnh sát nhân dân.

Qua xác minh nhanh, tổ công tác xác định tại Học viện Cảnh sát nhân dân không có cán bộ nào tên là Đặng Việt Thành. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Thành và đưa Thành cùng tài liệu, đồ vật, phương tiện liên quan đến Công an TP Cao Bằng để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, Thành khai nhận bản thân không phải là cán bộ làm trong lực lượng công an, Thành đã mua biển tên và thẻ qua mạng xã hội Telegram với một người phụ nữ không quen biết.

Sau đó, Thành còn khai nhận đã đặt qua mạng thêm biển tên, con dấu của lực lượng CAND, tự làm giả thẻ Học viện Cảnh sát nhân dân để bán cho 2 người khác. Tiến hành khám xét tại nhà riêng của Thành tại TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, cơ quan công an thu giữ được một số đồ vật tài liệu có liên quan.