Kịch bản "thổi giá" cổ phiếu của Chủ tịch Louis Holding Đỗ Thành Nhân

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra bổ sung vụ án thao túng chứng khoán xảy ra tại Công ty Louis Holdings và Công ty chứng khoán Trí Việt.

Trong kết luận điều tra lần này, cơ quan điều tra đề nghị truy tố 8 bị can, tăng 3 người so với kết luận điều tra lần trước. Các bị can gồm Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch Công ty cổ phần Louis Holding, Louis Capital và Louis Land); Đỗ Đức Nam (Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt - Công ty Trí Việt); Lê Thị Thu Hương (Phó Tổng Giám đốc Công ty Trí Việt);

Lê Thị Thùy Liên (nhân viên Công ty Trí Việt); Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc hành chính Công ty Louis Holding); Vũ Ngọc Long và Ngô Thục Vũ, cùng nguyên là Phó Tổng Giám đốc Louis Holding; Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trí Việt.

Từ trái qua phải, các bị can: Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam, Trịnh Thị Thúy Linh, Lê Thị Thùy Liên. (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo kết luận, năm 2020 - 2021, Louis Holdings mua cổ phần sở hữu thêm nhiều công ty, trong đó có 6 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán để tạo nhóm "hệ sinh thái" Louis Holdings.

Bị can Đỗ Thành Nhân trực tiếp đứng tên đại diện 3 công ty. Tháng 1/2021, ông Nhân mua lại 9 triệu cổ phiếu BII của Công ty công nghiệp Bảo Thư - doanh nghiệp yếu kém, có nguy cơ bị hủy niêm yết. Người này còn mua cổ phiếu mã TGG của Công ty Cổ phần Trường Giang với giá 1.800 đồng/cổ phiếu.

Tiếp đến, Đỗ Thành Nhân thực hiện hành vi thao túng, thổi giá các mã BII và TGG nhằm thu lợi bất chính. Bị can đã chỉ đạo nhân viên, người thân mở tài khoản chứng khoán, chuyển lại cho mình.

Để có tiền mua bán, khớp lệnh, Đỗ Thành Nhân vay của Công ty quản lý tài sản Trí Việt. Sau đó, bị can Đỗ Đức Nam chỉ đạo nhân viên của Trí Việt thực hiện khớp lệnh mua, bán chéo các mã BII và TGG cho nhóm tài khoản của Đỗ Thành Nhân.

Việc này tạo cung cầu giả tạo, khiến các nhà đầu tư nhầm tưởng 2 cổ phiếu này tăng trưởng tốt. Để lôi kéo người mua cổ phiếu, bị can Nhân còn lập nhóm "Louis Family" trên mạng xã hội với 10.000 người tham gia.

Đỗ Thành Nhân hô hào, đưa ra mục tiêu giá các cổ phiếu BII sẽ tăng nhiều lần để các nhà đầu tư mua vào. Bằng cách trên, giá cổ phiếu BII từ mức rất thấp đã tăng lên 33.800 đồng/cổ phiếu, còn TGG từng lập đỉnh 74.800 đồng.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định từ tháng 1 - 10/2021, cổ phiếu TGG và BII bị mua bán chéo, tạo cung cầu giả tạo. Qua đó, nhóm Đỗ Thành Nhân thu lợi bất chính 154 tỷ đồng.

Chủ tịch Công ty Chứng khoán Trí Việt - Phạm Thanh Tùng bị xác định là người giám sát, chỉ đạo công việc hàng ngày của Chứng khoán Trí Việt và Công ty quản lý tài sản Trí Việt.

Nếu không có sự đồng ý của Tùng thì Nhân và Nam không thể có nguồn tiền để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán.

Riêng công ty quản lý tài sản Trí Việt của Tùng đã thu lợi bất chính hơn 14 tỷ đồng. Phạm Thanh Tùng bị cơ quan điều tra đánh giá chưa thành khẩn khai báo, luôn tìm cách che giấu hành vi phạm tội, cần phải xử lý nghiêm.