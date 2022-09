Khống chế, giam giữ cô gái 17 tuổi trong phòng ngủ

Ngày 24/9, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Văn Thanh (18 tuổi, ở thị xã Kinh Môn, Hải Dương) để điều tra về hành vi giữ trái phép cô gái 17 tuổi tại phòng ngủ nhà mình.

Nạn nhân là L.T.H.H. (17 tuổi, ở xã Gia Xuyên, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Đối tượng Trương Văn Thanh. (Ảnh cơ quan công an cung cấp).

Về diễn biến vụ việc, ngày 11/9, Công an thị xã Kinh Môn nhận được đơn trình báo của bà N.T.L. (46 tuổi, ở xã Gia Xuyên, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về việc con gái bà (chị H.) bị một thanh niên tên Thanh giữ trái phép tại nhà riêng.

Tiến hành xác minh, công an xác định tại phòng ngủ của Trương Văn Thanh ở thị xã Kinh Môn có giữ một cô gái.

Nguyên nhân ban đầu xác định do mâu thuẫn tình cảm giữa Thanh và H. dẫn đến việc Thanh khống chế, giữ H. tại nhà riêng.

Cụ thể, khoảng 3h ngày 11/9, trước nhà nghỉ Tùng Hằng (ở huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) Trương Văn Thanh có hành vi bắt, khống chế, đưa L.T.H.H., về giữ trái phép tại nhà Thanh ở địa chỉ nói trên.

Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Văn Thanh về tội bắt giữ người trái pháp luật.