Khởi tố "yêu râu xanh" 71 tuổi hiếp dâm hai bé gái 8 tuổi ở Yên Bái

Dân trí Lợi dụng các nạn nhân còn nhỏ tuổi, Quán đã hứa cho tiền, cho kẹo nạn nhân rồi hiếp dâm 2 cháu nhỏ. Công an huyện Văn Yên đã khởi tố Quán về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Sáng 21/6, thông tin với PV Dân trí, Thượng tá Phạm Duy Thịnh - Trưởng Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Văn Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thào Văn Quán (71 tuổi, trú tại thôn Trung Tâm, xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra của công an, Thào Văn Quán lợi dụng là hàng xóm với nạn nhân, nên đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với các bị hại còn nhỏ, chưa có ý thức tự bảo vệ bản thân và không có sức phản kháng.

Các bị hại là cháu L.T.D. và cháu L.T.M. (đều 8 tuổi, ở xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên), là hàng xóm của Quán.

Tại cơ quan công an, Quán khai nhận, những ngày đầu tháng 6, khi đang làm cỏ tại bãi ngô gần nhà của gia đình thì thấy hai cháu D. và M. chơi gần đó. Quán đã gọi 2 cháu nhỏ đến và bảo nếu cho quan hệ tình dục thì sẽ cho tiền. Thấy đối tượng nói sẽ cho tiền nên hai cháu nhỏ đã đồng ý.

Sau đó, Quán đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu D. và cháu M.

Thào Văn Quán còn khai nhận, trước đó, đối tượng này còn hai lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu D. tại đồi thông gần nhà và tại nhà riêng của mình. Sau mỗi lần thực hiện hành vi đồi bại, đối tượng đều cho cháu D. kẹo và dặn không được kể với ai.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Thanh