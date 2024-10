Khởi tố vụ án liên quan đấu thầu của Công ty AIC tại bệnh viện ở Bình Thuận

Ngày 15/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc đấu thầu của Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC), xảy ra tại Bệnh viện Y học Cổ truyền và Phục hồi Chức năng tỉnh Bình Thuận.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận xác định, có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đảm bảo công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu mua sắm thiết bị y tế tại Bệnh viện Y học Cổ truyền và Phục hồi Chức năng tỉnh Bình Thuận, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự hiện hành và các Điều 36, 143, 153, 154 của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Quyết định trên đã được chuyển đến Viện KSND cùng cấp theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Bình Thuận phát hiện nhiều sai phạm trong việc đấu thầu mua sắm của Công ty AIC tại Bệnh viện Y học Cổ truyền và Phục hồi Chức năng tỉnh Bình Thuận. Nhiều hồ sơ thầu không hội đủ các quy định theo luật đấu thầu nhưng vẫn được trúng thầu. Cụ thể, gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ chuyên môn tại Bệnh viện Y học Cổ truyền và Phục hồi Chức năng, Sở Tài chính thực hiện thẩm định nội dung về hồ sơ, tham khảo thông tin từ báo giá của các đơn vị cung cấp hoặc thông tin trên mạng.

Do đó, Thanh tra tỉnh Bình Thuận chuyển hồ sơ, vụ việc của các gói thầu có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận để tiếp tục làm rõ theo quy định.