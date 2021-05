Khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng làm giả IC gian lận xăng dầu

Dân trí Ngày 24/11, Cơ quan điều tra Công an Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Lê Đức (SN 1979, trú quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội “truy cập bất hợp pháp vào thiết bị số” của người khác.

Đối tượng Đức tại cơ quan điều tra.

Như Dân trí đã đưa tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (PA71) và Sở KH-CN Nghệ An bắt quả tang hàng chục trạm kinh doanh xăng dầu sử dụng chíp điện tử giả để lừa dối, bớt xén xăng dầu của khách hàng. Bình quân cứ 100 lít xăng dầu bán ra, các “thượng đế” bị móc túi từ 4 đến 11 lít.

Hành vi các chủ doanh nghiệp mua và lắp đặt chíp điện tử (IC) giả gắn vào cột bơm tại các đại lý xăng dầu.

Đến ngày 5/11/2014, Phòng PC46 thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp Nguyễn Sơn Hải (SN 1973, trú tại xóm 7, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An), thu giữ 23 chiếc IC các loại nhãn hiệu SEEN. Hải khai mua thiết bị điện tử này của Lê Văn Toán (xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu), trực tiếp lắp đặt cho 6 cửa hàng trên địa bàn Diễn Châu, Yên Thành để họ bớt xén xăng dầu. Ngày 12/11/2014, Lê Văn Toán đã đến CQĐT tự thú, nộp laptop chạy chương trình cùng một số chíp điện tử giả.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 15/11/2014, Ban chuyên án thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Lê Đức (SN 1979, trú tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội) khi y đang di chuyển vào TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Khám xét nhà của Đức tại quận Tây Hồ, cơ quan chức năng thu giữ 1 máy, 1 bộ nạp chương trình IC sai, 112 IC giả.

Thủ đoạn lắp IC giả để ăn cắp xăng dầu do đối tượng Đức cầm đầu.

Tại CQĐT, Trần Lê Đức khai chính y là người sản xuất chương trình IC giả, tiếp tay cho các cửa hàng xăng dầu trục lợi bất chính. Cùng ngày, Phòng PC46 khám xét khẩn cấp đối với Bùi Thế Ái (SN 1969, trú tại khối 12, phường Quang Trung, TP Vinh), thu giữ 78 IC giả các loại. Tại cơ quan điều tra, Ái thừa nhận mua IC giả của Trần Lê Đức và Lê Văn Toán để bán, lắp đặt cho nhiều cửa hàng xăng dầu tại Nghệ An.

Các đối tượng bị bắt giữ cũng thừa nhận tại nhiều địa phương như Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa... không ít cửa hàng xăng dầu đã gắn chíp điện tử giả để móc túi khách hàng.

Theo cơ quan điều tra, tại Nghệ An có ít nhất 11 cây xăng của 9 doanh nghiệp bị bắt quả tang gắn IC giả do Đức “sáng chế” để rút ruột xăng dầu với tỷ lệ lên tới hơn 11%.

Cơ quan chức năng cho biết, để "sản xuất" ra những IC giả này, đối tượng Trần Lê Đức đã rõng rã 3 năm theo học ngành công nghệ. Đến năm 2008, Đức bắt đầu sản xuất các IC giả bằng cách mua những IC thật rồi lập chương trình giả cài vào để IC chạy song song hai chương trình đúng và sai. Mỗi IC Đức bán ra với giá 5 triệu đồng.

Ngoài Trần Lê Đức, công an đang tiếp tục làm rõ hành vi "Lừa dối khách hàng" đối với Bùi Thế Ái và 2 nghi can khác gồm Nguyễn Sơn Hải (SN 1973) và Lê Văn Toán (SN 1980). Ngoài ra 12 người đứng đầu các trạm xăng tại Nghệ An đang tiếp tục bị mở rộng điều tra về tội “Lừa dối khách hàng”.

Hiện vụ việc đang được CA tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra mở rộng.

Nguyễn Duy