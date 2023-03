Khởi tố vụ án 34 thanh thiếu niên cầm hung khí giải quyết mâu thuẫn

Ngày 24/3, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Phủ Lý, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: "Gây rối trật tự công cộng", xảy ra tại thôn Triệu Xá, xã Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam gồm 34 đối tượng có liên quan về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hai nhóm thanh thiếu niên Gây rối trật tự công cộng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hà Nam).

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân, Trần Tuấn Kiệt (18 tuổi), trú tại phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý và Nguyễn Hoàng Khôi (18 tuổi), trú tại xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý, là 2 đối tượng cầm đầu, đã rủ rê, lôi kéo bạn bè sử dụng nhiều phương tiện và mang theo hung khí như dao mèo, phóng lợn, túyp sắt và vỏ chai bia đến gầm cầu vượt Liêm Tuyền để giải quyết mâu thuẫn.

Sau khi 2 nhóm đối tượng gặp nhau đã xảy ra xô xát, hậu quả có đối tượng bị thương tích.

Xác định đây là vụ án hình sự nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Phủ Lý đã tập trung lực lượng, xác minh điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng.

Qua điều tra, lực lượng công an xác định và triệu tập các đối tượng liên quan trong vụ án đều sinh sống ở các xã, phường và các huyện lân cận thành phố Phủ Lý, độ tuổi chủ yếu là từ 16 đến 18 tuổi.

Vụ việc đang được Công an thành phố Phủ Lý điều tra, làm rõ.