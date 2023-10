Khởi tố Trưởng Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Gái

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương thông tin đã ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Nguyễn Thị Gái (SN 1960, ngụ Bình Dương - Trưởng Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Gái - ở phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo hồ sơ, quá trình điều tra mở rộng vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP Thủ Dầu Một, TP Tân Uyên (Bình Dương) do bị can Đỗ Thị Mỹ Hạnh (SN 1974, ngụ phường Tân An, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) thực hiện, Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương xác định bà Nguyễn Thị Gái thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, giám sát các hoạt động công chứng tại Văn phòng công chứng.

Bà Nguyễn Thị Gái - Trưởng Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Gái (Ảnh: Công an Bình Dương).

Thông qua đó, bị can Hạnh và một số người khác thực hiện việc công chứng Hợp đồng ủy quyền, Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Công an Bình Dương ra thông báo tìm bị hại của các bị can có tên nêu trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hồ Văn Ngọc (Ảnh: Công an Bình Dương).

Cũng trong ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Văn Ngọc (SN 1962, ngụ TP Tân Uyên, Bình Dương) - công chứng viên của Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Gái - để điều tra tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Công an đã khám xét nơi làm việc, nơi ở của Hồ Văn Ngọc và Nguyễn Thị Gái để thu thập các tài liệu, chứng cứ khác có liên quan đến hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các quyết định trên đã được VKSND Bình Dương phê chuẩn.