Khởi tố Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm ABI Pharma

Chiều 10/9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, quyết định khởi tố bị can với Vũ Thị Thu Huyền (SN 1993, quê Hải Phòng), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm ABI Pharma, về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Vũ Thị Thu Huyền (áo phông sáng màu) thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an Lào Cai).

Trước đó, ngày 29/5, Công an tỉnh Yên Bái (cũ) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự sản xuất, buôn bán hàng cấm xảy ra tại Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Healthy HKV và các đơn vị có liên quan.

Thời điểm đó, cảnh sát cũng ra quyết định khởi tố bị can với Nguyễn Thị Thanh Hiên (SN 1993), Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Healthy HKV và Bùi Văn Khánh (SN 1992, chồng của Nguyễn Thị Thanh Hiên) cùng về tội Buôn bán hàng cấm.

Số tang vật bị cảnh sát thu giữ trước đó trong vụ án (Ảnh: Công an Lào Cai).

Mở rộng điều tra vụ án, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện Vũ Thị Thu Huyền có liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả tại Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Healthy HKV.

Qua điều tra cảnh sát xác định, để tiết kiệm chi phí sản xuất các sản phẩm viên hoàn mềm Quân vương Nhất sinh đan do Công ty cổ phần Dược phẩm ABI Pharma bào chế, bán cho Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Healthy HKV, Huyền đã sử dụng các dược phẩm không đủ thành phần như thông tin ghi trên hộp bao bì sản phẩm.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.