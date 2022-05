Khởi tố người vợ cắt "của quý" của gã chồng đồi bại

Hà Thị Nguyệt tại cơ quan công an (Ảnh: Minh Phượng).

Ngày 11/5, thông tin từ Công an huyện Yên Châu (tỉnh Sơn La) cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can với Hà Thị Nguyệt (SN 1986, trú xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu) về tội Cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Trước đó vào chiều ngày 25/4, lãnh đạo Công an huyện Yên Châu cho biết, kết quả giám định thương tích của bị can Nguyễn Văn Hoan (SN 1993, người chồng bị Nguyệt cắt lìa "của quý") đủ lớn để khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Hà Thị Nguyệt.

Trước đó như đã đưa tin, Nguyệt có con gái riêng tên L. (15 tuổi). Hoan là bố dượng cháu L. nhưng đã tìm mọi cách để thực hiện bằng được hành vi đồi bại với cháu, ép cháu phải quan hệ tình dục.

Từ ngày 26/8/2020 đến ngày 19/3/2022, Hoan nhiều lần cưỡng dâm nạn nhân khi Nguyệt vắng nhà.

Trong khi soi camera giấu kín đặt ở đầu giường ngủ, Nguyệt đã phải chứng kiến cảnh đồi bại Hoan đã thực hiện với con gái mình. Quá uất hận, đêm 19/3, Nguyệt dùng dao cắt đứt dương vật của chồng rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 28/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hoan (29 tuổi) về tội Cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.