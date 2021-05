Khởi tố Tiến "Trắng" con nuôi Đường "Nhuệ" trong vụ ăn chặn tiền hỏa táng

Dân trí Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "Trắng") trong vụ án Đường "Nhuệ" và đồng phạm cưỡng đoạt tài sản các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ tang lễ.

Ngày 10/5, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, quá trình tiếp tục điều tra mở rộng vụ án Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") và đồng phạm "cưỡng đoạt tài sản" các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh Thái Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "Trắng", SN 1995, trú tại thôn Thái, Nguyên Xá, Vũ Thư, Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "cưỡng đoạt tài sản" quy định tại Khoản 4, Điều 170 Bộ luật hình sự.

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Bùi Mạnh Tiến và các bị cáo trong phiên tòa xét xử tội danh "cố ý gây thương tích" vào tháng 12/2020.

Vào cuối tháng 12/2020, Bùi Mạnh Tiến, đã bị TAND huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, tuyên phạt 3 năm tù vì tội danh "cố ý gây thương tích". Bùi Mạnh Tiến được xem là con nuôi của Đường "Nhuệ" và được Đường "Nhuệ" rất tín nhiệm.

Liên quan đến vụ án "cưỡng đoạt tài sản" của các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh Thái Bình, Kết luận điều tra số 09/KLĐT nêu rõ Đường "Nhuệ" và đồng bọn chiếm đoạt tiền hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình vào ngày 1/2/2021.

Từ cuối năm 2017 đến tháng 4/2020, bằng các thủ đoạn chèn ép, đe dọa... chủ các dịch vụ, công ty tang lễ trong địa bàn tỉnh Thái Bình, Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ"), cùng đồng bọn đã chiếm đoạt của 25 bị hại hơn 2,4 tỷ đồng.

Kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra cũng đề nghị truy tố Đường "Nhuệ" và đồng phạm về tội "cưỡng đoạt tài sản".

Các bị can bị đề nghị truy tố cùng với Nguyễn Xuân Đường gồm: Ninh Đức Lợi (SN 1974, trú tổ 4 phường Trần Lãm), Nguyễn Thị Dương (vợ Đường "Nhuệ", SN 1980), Phạm Văn Úy (SN 1989, trú tại tổ 36, phường Quang Trung), Quách Việt Cường (SN 1974, trú phường Trần Hưng Đạo) và Nguyễn Khắc Nin (SN 1979, trú thôn Cao Bạt Trung, Nam Cao, Kiến Xương).

Đức Văn