Khởi tố thêm một cán bộ CDC Cao Bằng bán methadone cho con nghiện

Dân trí Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đàm Văn Huy, là cán bộ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đàm Văn Huy tại cơ quan công an (Ảnh: Bảo Nam).

Cụ thể, ngày 13/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cao Bằng vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Đàm Văn Huy (sinh năm 1991, ở xã Nam Tuấn, huyện Hòa An, Cao Bằng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Huy là cán bộ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng (CDC Cao Bằng).

Bị can Huy bị khởi tố trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy cùng với các đối tượng Nguyễn Thị Thục Anh, Lý Văn Luân, Hoàng Thị Chao.

Tại cơ quan công an, Huy khai nhận nhiều lần mua methadone với Nguyễn Thị Thục Anh rồi bán lại cho các con nghiện khác để kiếm lời.

Trước đó, vào lúc 19h ngày 21/6, tại tổ 2, phường Đề Thám, TP Cao Bằng, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Thục Anh (sinh năm 1976), là cán bộ CDC Cao Bằng và đối tượng Lý Văn Luân (sinh năm 1977, là chồng của Thục Anh, cùng trú tại tổ 10, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là một chai nhựa có chứa 500 ml methadone.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của Nguyễn Thục Anh, tổ công tác thu giữ thêm 400 ml methadone.

Vật chứng thu giữ tại phòng làm việc của đối tượng Hoàng Thị Chao (Ảnh: Bảo Nam).

Điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Cao Bằng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp về hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối với Hoàng Thị Chao (sinh năm 1979, trú tại tổ 10, phường Sông Bằng, TP Cao Bằng), cũng là cán bộ CDC Cao Bằng.

Khám xét tại nơi làm việc của đối tượng Chao, tổ công tác còn phát hiện, thu giữ trong tủ làm việc cá nhân của đối tượng một chai nhựa có chứa 1.000 ml methadone.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng trên khai nhận, số methadone trên là do đối tượng Thục Anh và Hoàng Thị Chao cấu kết với nhau bí mật lấy từ kho chứa methadone của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng mang đi bán cho các đối tượng nghiện ma túy. Đối tượng Luân là người có vai trò giúp sức.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Trần Thanh