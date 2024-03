Ngày 1/3, Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định), cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Nguyễn Hoàng A. (17 tuổi, quê Đắk Lắk) để điều tra tội Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, ngày 12/2 (mùng 3 Tết), tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định) gồm 9 cán bộ, chiến sĩ do Trung tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng trạm làm Tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ.

Trần Nguyễn Hoàng A. bị khởi tố và cấm rời khỏi địa phương (Ảnh: CGST cung cấp).

Đến trưa ngày 12/2, tổ công tác phát hiện Trần Nguyễn Hoàng A. điều khiển xe máy không gắn biển số chạy hướng bắc - nam nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, A. không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy và tông vào Đại úy Nguyễn Đình Long khiến cả 2 ngã xuống đường.

Hậu quả, Đại úy Long bị vỡ xương khủyu tay và gãy xương mác chân.