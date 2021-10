Khởi tố tài xế tăng ga hất văng CSGT để "thông chốt" kiểm dịch

Dân trí Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can đối với Phan Tuấn Thương về hành vi "chống người thi hành công vụ".

Ngày 27/10, Công an TP Ninh Bình cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an TP Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án "chống người thi hành công vụ" và khởi tố bị can, lệnh tạm giam bị can đối với Phan Tấn Thương. Đối tượng Phan Tấn Thương bị khởi tố, bắt giam để điều tra hành vi "chống người thi hành công vụ". Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, khoảng 20h ngày 23/10, Phan Tấn Thương (SN 1990, trú phường Đông Thành, TP Ninh Bình) lái xe ô tô BKS 35A-222.90 đi từ vùng dịch huyện Ý Yên (Nam Định) vào địa bàn thành phố Ninh Bình. Khi đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại cầu Non Nước, thành phố Ninh Bình, lực lượng chức năng yêu cầu Thương dừng xe để khai báo y tế. Sau khi dừng xe, Thương lại tiếp tục nhấn ga tăng tốc và đâm thẳng vào chiến sĩ CSGT Công an thành phố Ninh Bình đang làm nhiệm vụ. Hình ảnh Phan Tấn Thương lái xe tăng ga đâm trực diện vào cảnh sát để "thông chốt" kiểm dịch Tại cơ quan điều tra, Thương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trước đó, Thương đã có một tiền án về tội "mua bán trái phép chất ma túy" và một tiền sự về "xâm hại sức khỏe người khác". Trao đổi với PV Dân trí, Luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn Luật sư TP Hà Nội - cho biết, hành vi không chấp hành hiệu lệnh người thi hành công vụ, đồng thời còn tăng ga lao thẳng vào người chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) để bỏ chạy của bị can Phan Tấn Thương là hành vi nguy hiểm. Bị can Thương tại cơ quan CSĐT Công an thành phố Ninh Bình. "Đây là hành vi chống người thi hành công vụ có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Hành vi này là nguy hiểm cho xã hội, thể hiện thái độ coi thường pháp luật và hoàn toàn có thể tước đoạt tính mạng của người thi hành công vụ. Bởi vậy cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra là đúng theo quy định pháp luật" - Luật sư Cường nói. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Ninh Bình đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Thanh Bình